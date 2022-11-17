Зеленский подписал закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Закон, в частности, устанавливает:

недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ и Беларуси;

расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.

Также нормы закона реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В частности, предусмотрено:

усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение по применению финсанкций к СПФМ);

отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, которые предоставляют посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и более. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручили Минфину.

"Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций связанных с государствами, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Принятие закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС", - сообщили в Минфине.

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Также законом, в частности:

освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины, и не имеют возможности выполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;

сокращают срок статуса ПЭП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после оставления должности.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Экономическая правда