Все разделы
Укр / Рус

Зеленский подписал закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ и Беларуси

Четверг, 17 ноября 2022, 14:45 - Алексей Павлыш

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Закон, в частности, устанавливает:

  • недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ и Беларуси;
  • расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
  • установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.

Также нормы закона реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В частности, предусмотрено:

  • усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение по применению финсанкций к СПФМ);
  • отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, которые предоставляют посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и более. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручили Минфину.

"Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций связанных с государствами, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Принятие закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС", - сообщили в Минфине.

ВИДЕО ДНЯ

Также законом, в частности:

  • освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины, и не имеют возможности выполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
  • сокращают срок статуса ПЭП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после оставления должности.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Экономическая правда

Зеленский финансы Россия Беларусь Украина
Материалы по теме
Бизнес жалуется на безосновательную блокировку ГНС налоговых накладных: обратился к Зеленскому 16 ноября 2022, 12:47
Украина предлагает расширить "зерновое соглашение" на порты Николаев и Ольвия 15 ноября 2022, 13:54
Эрдоган хочет превратить "зерновую инициативу" в путь к миру 12 ноября 2022, 14:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте