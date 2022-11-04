Все разделы
Укр / Рус

Рада приняла закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ

Пятница, 4 ноября 2022, 11:51 - Алексей Павлыш

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Доркумент в целом поддержали 316 нардепов.

По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

  • недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
  • расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;
  • установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Нардеп отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после должности.

"Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - резюмировал Железняк.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Рада финансы законодательство война Россия
Материалы по теме
Рада разблокировала приватизацию активов, которые могут принести в бюджет 2,5 миллиарда 3 ноября 2022, 18:07
Рада утвердила значительное повышение налогов для валютных обменников 3 ноября 2022, 15:10
Рада приняла госбюджет на 2023 год 3 ноября 2022, 14:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте