Через "банку" в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов

С начала большой войны украинцы из-за monobank задонатили на ВСУ 10 миллиардов гривен, из них 6 миллиардов – через сервис "Банка".

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в ходе Киевского экономического международного форума.

"Более 6 млрд грн уже задонатили украинцы из-за этого инструмента. (...) Исключительно через "Банку". Через monobank в общей сложности - 10 млрд", – сказал он.

Напоминаем:

Виртуальный monobank в среду, 2 ноября, сообщил о сбоях в работе приложения при переводе средств. В этот день был запущен масштабный сбор для нужд ВСУ от Фонда Сергея Притулы.