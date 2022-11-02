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У застосунку monobank виник збій

Середа, 2 листопада 2022, 13:20 - Анастасія Жарикова

Віртуальний monobank у середу, 2 листопада, повідомив про збої в роботі застосунку під час переказу коштів.

Про це повідомляється у застосунку.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі додатка при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", – запевнили у фінустанові.

Напередодні співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram закликав українців, які беруть участь у зборі від Фонду Сергія Притули не оновлювати банку щодесять секунд.

"Будь ласка, не оновлюйте "банку" кожні 10 секунд. Уявіть, що за кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше ніж раз на 30 хвилин", - написав він.

Monobank банк
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