У застосунку monobank виник збій

Віртуальний monobank у середу, 2 листопада, повідомив про збої в роботі застосунку під час переказу коштів.

Про це повідомляється у застосунку.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі додатка при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", – запевнили у фінустанові.

Напередодні співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram закликав українців, які беруть участь у зборі від Фонду Сергія Притули не оновлювати банку щодесять секунд.

"Будь ласка, не оновлюйте "банку" кожні 10 секунд. Уявіть, що за кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше ніж раз на 30 хвилин", - написав він.