Фонду госимущества передали уже более 2 тысяч госпредприятий для приватизации

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 2 тысяч государственных предприятий уже передано Фонду государственного имущества для приватизации.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме.

"Когда наше правительство начало работать, у нас было 3,5 тыс государственных предприятий. По состоянию на сегодня мы уже передали более 2 тыс предприятий Фонду госимущества для приватизации", - рассказал глава правительства.

По его словам, часть из этих госпредприятий уже приватизирована.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который упрощает порядок продажи государственного и коммунального имущества, находящегося в налоговом залоге.

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Экономическая правда