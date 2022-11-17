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Фонду госимущества передали уже более 2 тысяч госпредприятий для приватизации

Четверг, 17 ноября 2022, 13:33 - Алексей Павлыш

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 2 тысяч государственных предприятий уже передано Фонду государственного имущества для приватизации.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме.

"Когда наше правительство начало работать, у нас было 3,5 тыс государственных предприятий. По состоянию на сегодня мы уже передали более 2 тыс предприятий Фонду госимущества для приватизации", - рассказал глава правительства.

По его словам, часть из этих госпредприятий уже приватизирована. 

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который упрощает порядок продажи государственного и коммунального имущества, находящегося в налоговом залоге.

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Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация Шмыгаль
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