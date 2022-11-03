Рада разблокировала приватизацию активов, которые могут принести в бюджет 2,5 миллиарда

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который упрощает порядок продажи государственного и коммунального имущества, находящегося в налоговом залоге.

Об этом сообщает TI Ukraine.

За документ в целом проголосовали 250 нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Как объясняют в TI Ukraine, законопроект позволяет приватизировать имущество, чтобы находится в налоговом залоге, без согласия налоговых органов, если покупатель оплатит налоговый долг.

"Это решение разблокирует приватизацию 41 объекта государственной собственности с совокупной стартовой ценой 1 млрд грн. Они имеют более 300 млн грн общего налогового долга. Будущие покупатели оплатят этот долг. В то же время государство сможет заработать на самой приватизации", - уточнили в TI Ukraine.

"С тех пор как приватизация возобновилась после вторжения, в среднем на аукционах стоимость подобного имущества поднималась в два с половиной раза. То есть государство сможет заработать ориентировочно 2,5 млрд грн", - отметил юридический советник TI Ukraine Андрей Швадчак.

В TI Ukraine заявили, что ко второму чтению депутаты учли часть рекомендаций, которые предоставили специалисты Transparency International Ukraine.

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Это помогло избежать несогласованностей, из-за которых закон не мог бы эффективно работать, добавляют в организации.

"Это важное решение, которое позволит поддержать экономику и способность Украины воевать. В то же время это особенно актуально сейчас, когда страна как никогда остро нуждается в средствах, в частности для восстановления объектов энергетики, страдающих от российских атак", - резюмировал эксперт.

По данным проекта damage.in.ua, по состоянию на 21 октября общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, составляла более $127 млрд.

Экономическая правда