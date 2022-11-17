В ВАКС подали очередной иск о конфискации активов Януковича

Facebook Inna Bogatykh

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск по конфискации активов экспрезидента Виктора Януковича.

Об этом сообщила глава Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook.

"Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экспрезиденту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ", – говорится в посте.

Богатых добавила, что на очереди – три исковых заявления относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны.

Она отметила, что Департамент решает вопрос применения санкций о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица. В частности, выясняются основания для санкции о взыскании и активах – прямое или косвенное владение ими.

В свою очередь заместитель министра юстиции Ирина Мудра добавила, что Минюст работает в соответствии со всеми международными нормами.

"Такой подход защищает наши решения от возможных судебных тяжб в будущем", – отметила Мудра.

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Также по ее словам, до конца 2022 года планируется подать иски по нескольким бизнесменам из перечня российского Forbes.

"Уже на финальной стадии ряд менее значительных кейсов по активам тех лиц, которые поддерживают агрессию России", – добавила замминистра юстиции.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 октября о санкциях против "младоолигарха" времен Януковича Сергея Курченко, самого Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.