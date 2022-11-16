Украинские реле, которые нашли в иранских дронах-камикадзе, поставлялись в РФ до 2016 года – расследование

Trap Aggressor

Государственный завод "Радиореле", детали производства которого нашли в иранских БПЛА Shahed-136 и Mohajer-6, активно сотрудничал с Россией до 2016-го года.

Об этом сообщают расследователи проекта Trap Aggressor, которые исследовали детали иранского беспилотника Shahed-136 в партнерстве с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО).

Предприятие "Радиореле" подчиняется Фонду госимущества Украины.

"В 2020-м из-за неэффективного управления его выставили на приватизацию. Впрочем, к этому времени инвестор так и не нашелся. А неизменный с 2007-го года директор Анатолий Донец продолжает управлять убыточным активом", - говорится в расследовании.

Отмечается, что тогда же, в 2020-м, в интервью местным журналистам Донец жаловался, что еще в 2016-м они потеряли крупнейшие рынки сбыта - в России.

"Таким образом, он фактически подтвердил, что к тому времени Украинская государственная компания вела торговлю со страной-агрессором", - отмечают расследователи.

Журналисты также исследовали другие детали беспилотника.

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"Все, за исключением двигателя, производства иранской компании Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO), изготовленные в США или Европе. Всего более 30 западных компаний. Больше всего деталей из США", - говорится в материале.

Так, сервопривод американской Hitec USA Group, элементы питания японской Panasonic, керамическая антенна кандской Tallisman. Плата управления собрана из японских и американских деталей.

Плата блока питания из немецких и китайских элементов. Блок управления - российского завода "Западприбор".

Ирина Попович, для ЭП