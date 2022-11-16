УЗ готовит вокзал Херсона к возобновлению движения: установили резервное питание и Starlink

УЗ

Укрзализныця обеспечила вокзал Херсона резервным питанием и терминалами Starlink – вокзал стал второй точкой в ​​городе, где можно зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Перевозчик активно готовится к возобновлению движения в деоккупированный Херсон.

"Проверили состояние железнодорожного вокзала, параллельно организовали вместе с нашими партнерами из World Central Kitchen раздачу продуктовых наборов для жителей Херсона прямо на вокзале, а также предоставление необходимой медицинской помощи и лекарств вместе с Medecins Sans Frontieres", - говорится в сообщении.

"Врачам без границ" на херсонском вокзале выделили отдельное место для оказания медицинской помощи.

Напоминаем:

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

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12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.