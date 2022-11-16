УЗ готовит вокзал Херсона к возобновлению движения: установили резервное питание и Starlink
Укрзализныця обеспечила вокзал Херсона резервным питанием и терминалами Starlink – вокзал стал второй точкой в городе, где можно зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Перевозчик активно готовится к возобновлению движения в деоккупированный Херсон.
"Проверили состояние железнодорожного вокзала, параллельно организовали вместе с нашими партнерами из World Central Kitchen раздачу продуктовых наборов для жителей Херсона прямо на вокзале, а также предоставление необходимой медицинской помощи и лекарств вместе с Medecins Sans Frontieres", - говорится в сообщении.
"Врачам без границ" на херсонском вокзале выделили отдельное место для оказания медицинской помощи.
Напоминаем:
11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.