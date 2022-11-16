Американский производитель алюминиевой продукции Arconic продал бизнес в РФ за $230 миллионов
Американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corp продал свои российские предприятия российской государственной металлургической компании ВСМПО-АВИСМА за 230 миллионов долларов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Arconic присоединяется к перечню западных компаний, которые продали свои российские активы во исполнение санкций против Москвы из-за войны в Украине, пишет Reuters.
"Работать в России стало только сложнее, и наша способность работать в будущем становится все более неопределенной в свете текущей геополитической обстановки", - сказал главный исполнительный директор компании Тим Майерс.
Напомним:
В марте Arconic приостановил новые контракты в России.
В мае Arconic Corp объявил, что продаст свой бизнес в России. В компании ожидали, что связанные с этим потери составят до $500 млн.
Экономическая правда