Американский производитель алюминиевой продукции Arconic продал бизнес в РФ за $230 миллионов

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corp продал свои российские предприятия российской государственной металлургической компании ВСМПО-АВИСМА за 230 миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Arconic присоединяется к перечню западных компаний, которые продали свои российские активы во исполнение санкций против Москвы из-за войны в Украине, пишет Reuters.

"Работать в России стало только сложнее, и наша способность работать в будущем становится все более неопределенной в свете текущей геополитической обстановки", - сказал главный исполнительный директор компании Тим Майерс.

Напомним:

В марте Arconic приостановил новые контракты в России.

В мае Arconic Corp объявил, что продаст свой бизнес в России. В компании ожидали, что связанные с этим потери составят до $500 млн.

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Экономическая правда