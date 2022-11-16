Все разделы
Укр / Рус

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic продал бизнес в РФ за $230 миллионов

Среда, 16 ноября 2022, 14:14 - Алексей Павлыш

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corp продал свои российские предприятия российской государственной металлургической компании ВСМПО-АВИСМА за 230 миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Arconic присоединяется к перечню западных компаний, которые продали свои российские активы во исполнение санкций против Москвы из-за войны в Украине, пишет Reuters.

"Работать в России стало только сложнее, и наша способность работать в будущем становится все более неопределенной в свете текущей геополитической обстановки", - сказал главный исполнительный директор компании Тим Майерс.

Напомним:

В марте Arconic приостановил новые контракты в России.

В мае Arconic Corp объявил, что продаст свой бизнес в России. В компании ожидали, что связанные с этим потери составят до $500 млн.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

США компании металл Россия алюминий
Материалы по теме
Индексы на азиатских рынках упали на фоне падения ракеты в Польше 16 ноября 2022, 11:16
Google выплатит 400 миллионов долларов по делу об отслеживании местонахождения в США 15 ноября 2022, 12:45
Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников – NYT 14 ноября 2022, 20:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте