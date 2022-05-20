Производитель алюминиевой продукции Arconic продаст бизнес в РФ и готовится потерять до 500 миллионов долларов

Американский производитель алюминиевой продукции – Arconic Corp. – объявил, что продаст свой бизнес в России. В компании ожидают, что связанные с этим потери будут составлять до $500 млн.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Компания объявила, что продаст бизнес после того, как вторжение РФ в Украину сделало ведение бизнеса в регионе "невозможным".

Согласно заявлению, Arconic решила продать свой объект в Самаре после пересмотра стратегических альтернатив, вызванных ограничениями, наложенными правительством страны.

"К сожалению, конфликт в Украине сделал нашу деятельность в России невозможной", – сказал главный исполнительный директор Тим Майерс.

Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp.

АО "Арконик СМЗ" (бывший Самарский металлургический завод) с 2005 года входит в состав Arconic. Предприятие выпускает широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.

Экономическая правда