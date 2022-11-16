Россия потратила до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник

Российские оккупационные войска во время массированных ракетных обстрелов во вторник, 15 ноября, выпустили по территории ракет и беспилотников на сумму от полмиллиарда до миллиарда долларов.

Такой вывод можно сделать из данных Воздушных сил по запущенным и сбитым ракетам и БПЛА, приведенных УП.

Отмечается, что 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион". "Орлан-10".

Зато противовоздушная оборона Украины сбила:

75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр");

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

10 дронов Shahed-136/131;

1 БпЛА "Орион";

1 БПЛА "Орлан-10".

Командование воздушных сил ВСУ

По данным Forbes, стоимость одной ракеты "Калибр" составляет 6,5 млн долл. Ракета типа Х-101 стоит 13 млн долл., а ракета Х-555 по данным в открытых источниках – 7,5 млн дол.

Соответственно, только на это оружие Россия израсходовала от 495 млн дол до 963 млн дол.

По данным Генерального штаба ВСУ, одна управляемая ракета Х-59 стоит 300 тыс дол. А значит, две обошлись в 600 тыс дол.

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Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 10 таких БПЛА стоили 350 тыс дол.

Российский беспилотник "Орлан-10" стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс. дол.

Что касается цены беспилотника "Орион", то, по неофициальной информации российских оборонных изданий, создание одного опытного образца ударного БпЛА стоило около 30 млн дол. Но цена серийного комплекса, в который входит станция управления и три дрона, остается неизвестной.

Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией против Украины во вторник, 15 ноября, составляет, по меньшей мере, от 526,05 млн дол до 994,05 млн дол.

ЭП

Напоминаем:

На середину октября с начала полномасштабной агрессии Россия применила против Украины 1235 высокоточных ракет большой дальности на общую сумму от 5,54 до 6,81 миллиарда долларов.