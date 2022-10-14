Могли прокормить 20 миллионов пенсионеров: сколько Россия потратила на ракетные удары по Украине

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За время полномасштабной агрессии Россия применила против Украины 1235 высокоточных ракет большой дальности на общую сумму от 5,54 до 6,81 миллиарда долларов.

Такой вывод можно сделать из данных Минобороны по использованию Россией своего ракетного потенциала, приведенных УП.

Ранее министр обороны Алексей Резников обнародовал инфографику, демонстрирующую использование российскими оккупационными войсками 2/3 существующего арсенала высокоточных ракет большой дальности. В частности, ракет типа "Искандер" - 776, "Калибр" - 228, Х-101 и Х-555 - вместе 231.

По данным Forbes, стоимость одной ракеты "Искандер" составляет 3 млн дол. Соответственно, на ракеты такого типа, уже выпущенные по территории Украины, россияне использовали 2,328 млрд дол.

Ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл., то есть общая стоимость выпущенных снарядов уже достигла 1,482 млрд долл.

Ракета типа Х-101 стоит 13 млн долл., а ракета Х-555 по данным в открытых источниках – 7,5 млн дол.

Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией с начала полномасштабного вторжения составляет от 5,54 до 6,81 млрд долл. или 16,4 - 20 млн средних пенсий в России (согласно данным Минтруда России средняя пенсия в РФ составляет 20 882 рубля, то есть 335 долл.).

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Напоминаем:

Массированные обстрелы россиян по всей территории Украины 10 октября стоили оккупантам около 400-700 млн. долларов.

За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.





