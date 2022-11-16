Все разделы
Укр / Рус

Укрэнерго применил плановые отключения во всех областях: также вводят аварийные

Среда, 16 ноября 2022, 11:19 - Анастасия Жарикова

В среду, 16 ноября, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине, дополнительно в некоторых областях будут применяться аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Где именно будут действовать аварийные отключения, оператор не уточнил.

Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолоданию еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме.

Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделать запасы воды, зарядить устройства и павербанки.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – добавили в Укрэнерго.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

После самой большой в истории атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру последуют несколько тяжелых дней, ведь кроме повреждений сети приближается похолодание, а значит и потребление электричества.

Укрэнерго электроэнергия
Материалы по теме
Веерные отключения света: где во вторник будут действовать плановые ограничения 15 ноября 2022, 09:00
"Укрэнерго" опровергло фейк относительно того, когда перестанут выключать свет в Киеве 14 ноября 2022, 21:30
Оккупанты уничтожили энергообъект, который питал правобережье Херсонщины - Укрэнерго 14 ноября 2022, 20:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте