Укрэнерго применил плановые отключения во всех областях: также вводят аварийные

В среду, 16 ноября, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине, дополнительно в некоторых областях будут применяться аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Где именно будут действовать аварийные отключения, оператор не уточнил.

Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолоданию еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме.

Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделать запасы воды, зарядить устройства и павербанки.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – добавили в Укрэнерго.

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Напоминаем:

После самой большой в истории атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру последуют несколько тяжелых дней, ведь кроме повреждений сети приближается похолодание, а значит и потребление электричества.