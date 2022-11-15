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Vodafone Украина предупредил о временных перебоях из-за недостатка питания

Вторник, 15 ноября 2022, 18:18 - Алексей Павлыш

Мобильный оператор Vodafone Украина предупредил о временных ограничениях в работе услуг из-за обстрелов и недостатка питания.

Об этом сообщает пресс-служба оператора в Twitter.

Компания просит для продления работы базовых станций от аккумуляторов уменьшить потребление сервиса передачи данных:

  • Отключить автозагрузку медиа в мессенджерах
  • Не использовать YouTube, или установите низкое качество видео
  • По возможности уменьшить использование мобинтернета.

Напомним:

Мобильный оператор "Киевстар" предупредил, что в результате обстрелов и отключения электроэнергии иногда может исчезать связь.

Экономическая правда

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