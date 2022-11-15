Vodafone Украина предупредил о временных перебоях из-за недостатка питания
Вторник, 15 ноября 2022, 18:18 -
Мобильный оператор Vodafone Украина предупредил о временных ограничениях в работе услуг из-за обстрелов и недостатка питания.
Об этом сообщает пресс-служба оператора в Twitter.
Компания просит для продления работы базовых станций от аккумуляторов уменьшить потребление сервиса передачи данных:
- Отключить автозагрузку медиа в мессенджерах
- Не использовать YouTube, или установите низкое качество видео
- По возможности уменьшить использование мобинтернета.
Напомним:
Мобильный оператор "Киевстар" предупредил, что в результате обстрелов и отключения электроэнергии иногда может исчезать связь.
Экономическая правда