"Київстар" попередив про проблеми зі зв'язком через вимкнення електроенергії

Мобільний оператор "Київстар" попередив, що внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії подекуди може зникати зв’язок.

Про це повідомила пресслужба "Київстару" у Twitter.

"Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - йдеться у повідомленні.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram, що мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

Частина Львова без електроенергії.

Нагадаємо:

Росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом поцілили у об’єкти критичної інфрастуруктури у низці обласних центрів – частково знеструмлені Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.

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В Києві вдень 15 листопада знову почалися екстрені відключення електроенергії, яким передували ракетні удари росіян по столиці.

Економічна правда