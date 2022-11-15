Всі розділи
Укр / Рус

"Київстар" попередив про проблеми зі зв'язком через вимкнення електроенергії

Вівторок, 15 листопада 2022, 17:34 - Олексій Павлиш

Мобільний оператор "Київстар" попередив, що внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії подекуди може зникати зв’язок.

Про це повідомила пресслужба "Київстару" у Twitter.

"Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - йдеться у повідомленні.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram, що мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

Частина Львова без електроенергії.

Нагадаємо:

Росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом поцілили у об’єкти критичної інфрастуруктури у низці обласних центрів – частково знеструмлені Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.

ВІДЕО ДНЯ

В Києві вдень 15 листопада знову почалися екстрені відключення електроенергії, яким передували ракетні удари росіян по столиці.

Економічна правда

Київстар зв'язок
Матеріали за темою
У "Київстарі" були збої з поповненням рахунку: послуга уже працює 1 листопада 2022, 14:10
Київстар, Vodafone і Датагруп-Volia внесуть 400 мільйонів у фонд United24: куди підуть кошти 5 липня 2022, 10:00
"Київстар" розширив ще на 14 країн надання внутрішніх тарифів у роумінгу 23 червня 2022, 19:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті