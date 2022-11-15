"Київстар" попередив про проблеми зі зв'язком через вимкнення електроенергії
Мобільний оператор "Київстар" попередив, що внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії подекуди може зникати зв’язок.
Про це повідомила пресслужба "Київстару" у Twitter.
"Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - йдеться у повідомленні.
Тим часом мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram, що мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.
Частина Львова без електроенергії.
Нагадаємо:
Росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом поцілили у об’єкти критичної інфрастуруктури у низці обласних центрів – частково знеструмлені Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.
В Києві вдень 15 листопада знову почалися екстрені відключення електроенергії, яким передували ракетні удари росіян по столиці.
Економічна правда