Приватбанк выдал первую ипотеку в рамках программы "єОселя"
Государственный Приватбанк выдал первый льготный кредит по государственной программе доступной ипотеки "ʼєОселя".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Первый кредит в рамках программы под 3% годовых получила семья 24-летнего полицейского из Кременчуга.
Приватбанк стал партнером государственной программы доступного кредитования жилья "ʼєОселя" в начале октября.
Как отметили в пресс-службе, банк одним из первых банков интегрировался в программу и уже приступил к выдаче кредитов.
По программе "ʼєОселя" граждане имеют возможность приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом в 20% от стоимости жилья и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях.
В этом году участниками программы могут стать социальные категории:
- военнослужащие ВСУ по контракту;
- правоохранители;
- медики;
- учителя;
- ученые.
Напоминаем:
В рамках ипотечной программы "ʼєОселя", которая заработала в Украине с 1 октября, в течение первого месяца действия программы подали 11 тысяч заявок, которые обрабатывают банки.
Минцифры предлагает принять участие в бета-тестировании новой услуги "єОселя" в приложении "Дія".
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