Приватбанк выдал первую ипотеку в рамках программы "єОселя"

Государственный Приватбанк выдал первый льготный кредит по государственной программе доступной ипотеки "ʼєОселя".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первый кредит в рамках программы под 3% годовых получила семья 24-летнего полицейского из Кременчуга.

Приватбанк стал партнером государственной программы доступного кредитования жилья "ʼєОселя" в начале октября.

Как отметили в пресс-службе, банк одним из первых банков интегрировался в программу и уже приступил к выдаче кредитов.

По программе "ʼєОселя" граждане имеют возможность приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом в 20% от стоимости жилья и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях.

В этом году участниками программы могут стать социальные категории:

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военнослужащие ВСУ по контракту;

правоохранители;

медики;

учителя;

ученые.

Напоминаем:

В рамках ипотечной программы "ʼєОселя", которая заработала в Украине с 1 октября, в течение первого месяца действия программы подали 11 тысяч заявок, которые обрабатывают банки.

Минцифры предлагает принять участие в бета-тестировании новой услуги "єОселя" в приложении "Дія".

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