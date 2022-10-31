Іпотечна програма "єОселя": уже подали 11 тисяч заявок

У рамках іпотечної програми "єОселя", яка запрацювала в Україні з 1 жовтня, наразі вже подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів перший віце-премʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр нагадав, що програма запущена в тестовому режимі на порталі "Дія", ключовий продукт буде у мобільному застосунку.

"До кінця цього тижня до програми приєднаються перші чотири банки-партнери, і з понеділка (31 жовтня - ред.) ми вже з ними виходимо у бета-тестування в мобільному застосунку", - заявив Федоров.

За словами міністра, у застосунку можна буде в кілька кліків шерити інформацію для банківських установ, щоб вони приймали рішення для видачі іпотеки.

"Це буде максимально технологічний продукт. Напевно, один із найбільш технологічних, що ми створювали", - сказав він.

За словами Федорова, уже подано 11 тисяч заявок. При цьому 83% з них - це захисники України, силовий блок. Майже 11% - медичні працівники, 4% - наукові працівники, 2% - педагоги.

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Загалом почали створювати заявку в кабінеті, але не закінчили - 27 тисяч людей.

Нагадаємо:

Мінцифри пропонує взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку "Дія".

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Економічна правда