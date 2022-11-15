"Укрпочта" возвращается в Херсон: во вторник открывают первые два отделения

"Укрпочта" 15 ноября открывает первые два отделения, а также начинает выплату пенсий в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщил в Telegram гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", - написал глава "Укрпочты".

Смелянский подписал соответствующий приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября.

"Сегодня еще немного побуду директором Херсонской дирекции, а завтра уже передам все полномочия, потому что день будет особенно насыщенным", - добавил он.

Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мероприятий по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне.

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11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.

Экономическая правда