Мобильная связь в Херсоне обеспечивается терминалами Starlink

t.me/zedigital

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Люди, которые 9 месяцев были в оккупации, наконец-то смогли позвонить родным и сказать, что с ними все в порядке. Пока в городе проблема с другой инфраструктурой – даже минутный разговор помогает херсонцам чувствовать себя снова дома", – написал министр.

Он добавил, что Минцифры сразу передают терминалы в деоккупированные населенные пункты.

"Старлинки помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель", – пояснил Федоров.

Глава Минцифры добавил, что отступая, оккупанты разрушили часть инфраструктуры, другую — заминировали. ГСЧС находят растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи. Соответственно, это замедляет процесс восстановления связи, но спасатели и телеком-операторы работают в режиме 24/7.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что оккупанты взорвали вышки мобильной связи украинских операторов в по меньшей мере двух селах на Херсонщине.