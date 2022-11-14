Пенсии и пособия в освобожденной части Херсонщины начнут выплачивать на этой неделе 

В деоккупированных Херсоне и части Херсонской области на этой неделе планируют начать выплачивать пенсии и помощь пережившим оккупацию.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Укринформ.

"Об освобожденном Херсоне и еще освобожденной части Херсонской области от оккупантов. На этой неделе мы планируем начать выплату пенсий, Укрпочта уже планирует свои поездки, а также выплату единовременной помощи тем, кто пережил оккупацию - по 2 200 грн", – отметила Верещук.

В свою очередь банки, которые вернутся в Херсонскую область, помогут осуществить все другие социальные выплаты.

Вицепремьер добавила, что Ощадбанк и Приватбанк уже готовятся и понимают, где и как будут работать их отделения.

Относительно вопроса получения людьми паспортов РФ Верещук пояснила, что если человек условно пенсионного возраста, который вынужден был получить хоть какие-то документы для того, чтобы получить хоть какую-то социальную помощь или пенсию, такого человека наказывать не будут.

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Специалисты компании "Херсоноблэнерго", входящей в группу компаний VS Energy, начинают процесс возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.