"Херсонобленерго" розпочало роботу з відновлення електропостачання в Херсоні

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Спеціалісти компанії "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.

Про це повідомляє пресслужба "Херсонобленерго".

"Ми повертаємо електроенергію до кожного населеного пункту Херсонщини одразу після звільнення та отримання обов’язкового дозволу військових. На черзі - наш Херсон!", — заявив Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов.

У компанії зазначають, що роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених територіях Херсонської області дуже багато, а ситуація з енергопостачанням в Херсоні є складною.

Наразі значна частина населених пунктів Херсонщини не мають електроенергії впродовж тривалого часу через обстріли, руйнування та мародерство окупантів. Проте енергетики вже готові приступити до процесу відновлення електромереж міста.

Нагадаємо:

Через пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, Укренерго додатково застосувало аварійні відключення споживачів у м. Києві Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.