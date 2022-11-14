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ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть

Понедельник, 14 ноября 2022, 11:57 - Анастасия Жарикова

Европейский Союз готов попытаться ограничить цены на российскую нефть.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Bloomberg.

"Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском Союзе", – сказала она на полях саммита G20 на Бали.

Фон дер Ляйен отметила, что важно не только разорить военную казну России, но и очень важно получить приемлемый уровень цен для многих уязвимых стран.

Уровень цены на российскую нефть еще не определен.

Напоминаем:

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничение цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыль агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.

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