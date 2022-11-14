ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть

Европейский Союз готов попытаться ограничить цены на российскую нефть.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Bloomberg.

"Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском Союзе", – сказала она на полях саммита G20 на Бали.

Фон дер Ляйен отметила, что важно не только разорить военную казну России, но и очень важно получить приемлемый уровень цен для многих уязвимых стран.

Уровень цены на российскую нефть еще не определен.

Напоминаем:

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничение цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыль агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.