Оккупанты нанесли ущерб на 270 миллионов долларов "Укрлендфармингу" Бахматюка на Херсонщине 

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В Новорайске Херсонской области российские оккупанты разрушили и ограбили базу компании "Укрлендфарминг", которая принадлежит Олегу Бахматюку, нанеся ущерб на 250 - 270 млн долларов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, оккупанты вывезли 100 тысяч тонн семян подсолнечника и кукурузы, украли комбайны, тракторы и беспилотные летательные аппараты для обработки земель.

Кроме этого было украдено практически все, что находилось на территории базы: горюче-смазочные материалы и посевной материал, средства защиты растений на 60 млн долларов.

Также российские террористы причинили вред и крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская", которая принадлежит компании "Укрлендфарминг". Более 4 млн кур взрослого поголовья и около 700 тысяч молодняка погибло без возможности их утилизировать.

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Напомним:

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Агрохолдинг UkrLandFarming миллиардера Олега Бахматюка готовит против правительства России иск на сумму в 1-1,2 млрд долларов за потерянные в результате войны активы.