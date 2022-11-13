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Оккупанты нанесли ущерб на 270 миллионов долларов "Укрлендфармингу" Бахматюка на Херсонщине 

Воскресенье, 13 ноября 2022, 16:48 - Игорь Пилипив
 
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В Новорайске Херсонской области российские оккупанты разрушили и ограбили базу компании "Укрлендфарминг", которая принадлежит Олегу Бахматюку, нанеся ущерб на 250 - 270 млн долларов. 

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. 

По словам нардепа, оккупанты вывезли 100 тысяч тонн семян подсолнечника и кукурузы, украли комбайны, тракторы и беспилотные летательные аппараты для обработки земель.

Кроме этого было украдено практически все, что находилось на территории базы: горюче-смазочные материалы и посевной материал, средства защиты растений на 60 млн долларов.

Также российские террористы причинили вред и крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская", которая принадлежит компании "Укрлендфарминг". Более 4 млн кур взрослого поголовья и около 700 тысяч молодняка погибло без возможности их утилизировать.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Агрохолдинг UkrLandFarming миллиардера Олега Бахматюка готовит против правительства России иск на сумму в 1-1,2 млрд долларов за потерянные в результате войны активы.

Бахматюк Россия Херсон птицеводство
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