Ким призвал строительные компании возвращаться для восстановления региона 

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился к представителям строительных компаний с призывом возвращаться для восстановления региона - после освобождения Херсона.

Об этом он сказал в прямом эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"После установления дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос восстановления николаевских портов, потому что это важно", — отметил глава ОГА, обращаясь ко "всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве".

Он также отметил, что для себя ставит "для себя задачу - восстановление региона".

"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и восстанавливать наш регион", — подытожил Ким.

Глава ОГА добавил, что после вытеснения российских войск из Херсона уже начинают восстановительные работы, в частности, дорожники.

Напомним:

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Специалисты компании "Херсоноблэнерго", входящей в группу компаний VS Energy, начинают процесс восстановления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.