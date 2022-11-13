США и Украина планируют начать производство малых модульных реакторов 

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Уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко анонсировали пилотный проект, в рамках которого планируют строить малые модульные ядерные реакторы (ММР).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Отмечается, что проект направлен на проведение первого в своем роде пилотного промышленного производства чистого топлива из ММР с помощью электролиза твердых оксидов, что позволит поддержать энергетическую безопасность Украины.

"Среди партнеров-участников проекта - международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК "Энергоатом", СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T и Starfire Energy", — говорится в сообщении.

Также Керри объявил о создании "Проект Феникс", который призван ускорить переход угольных электростанций в Европе на ММР.

Напомним:

Международные партнеры Украины оказывают гуманитарную поддержку в восстановлении электроэнергетического сектора, разрушенного российскими ракетными ударами.