У відновленні електроенергетичного сектора допомагають й міжнародні партнери – Галущенко

Міжнародні партнери України надають гуманітарну підтримку у відновленні електроенергетичного сектора, зруйнованого російськими ракетними ударами.

Про це написав міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що ремонтні бригади працюють цілодобово, але через масовий характер уражень роботи ще є багато.

"Дуже допомагає надана нашими міжнародними партнерами гуманітарна допомога енергетичному сектору, в першу чергу через Фонд відновлення енергетики", – написав Галущенко.

Також він подякував українцям за відгук на звернення знизити навантаження на енергосистему та добровільно знизити побутове споживання електроенергії в пікові вечірні години понеділка.

"Ваша підтримка дійсно допомогла! Якщо сьогодні ввечері ми всі зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені.

Він попередив, що цей осінньо-зимовий період буде складним і на прикладі подій понеділка всі побачили, чим саме.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому розумне споживання електроенергії і тепла має стати нашою новою звичкою", - наголосив міністр.

Нагадуємо:

У понеділок, 10 жовтня, у вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.