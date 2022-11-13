УЗ запускает благотворительный проект "Билеты до победы"
Укрзализныця вместе с платформой UNITED24 запускает проект "Билеты к победе", по которому можно приобрести билеты в украинские города, которые находятся под оккупацией, или уже деоккупированы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект "Билеты к победе". Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь", — отмечается в сообщении.
Приобретенные билеты станут действительными как только движение в деоккупированные города будет восстановлено. Железнодорожники должны прислать сообщение с датой и местом.
Добавляется, что билетами Киев - Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время. Рейсы будет осуществлять легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.
Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
Напомним:
"Укрзализныця" объявила о создании нового международного железнодорожного хаба в Чопе, чтобы дать пассажирам из разных городов Украины возможность комфортно добраться заграницу по железной дороге.
"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.