УЗ не підвищуватиме тарифи для пасажирів – Камишін

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення в умовах повномасштабної війни РФ проти України.

Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін у ході брифінґу, повідомляє Укрінформ.

"Тарифи на пасажирські перевезення не будуть змінюватись. Це принципова позиція влади, яку ми також підтримуємо. Вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так подорожують в стані війни, і для них це доволі складно. Багато хто з них змушений користуватися залізницею, адже закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні та автобусні перевезення", – зазначив він.

Крім того, зауважив Камишін, компанія збільшила тарифи на вантажні перевезення на 70%, зокрема задля того, щоб не допустити зростання цін на пасажирські перевезення.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.