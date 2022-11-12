Профицит федерального бюджета РФ растет из-за налога на сверхприбыль Газпрома

России удалось сохранить профицит федерального бюджета в октябре из-за увеличения налоговых поступлений от Газпрома.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Минфина РФ профицит бюджета достиг 128,4 млрд рублей (2,1 млрд долларов) за 10 месяцев 2022 года, что чем 54,7 миллиарда рублей, о которых сообщалось месяцем ранее.

Рост профицита бюджета произошел, поскольку "Газпром" заплатил дополнительно 416 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых после роста цены на газ, что компенсировало падение экспорта в Европу.

Рост расходов на фоне войны в сочетании с падением доходов от экспорта нефти и газа все еще грозит подтолкнуть бюджет к дефициту к концу года. Министерство финансов прогнозирует дефицит за весь год более 0,9% ВВП, заложенных в бюджете.

За первые 10 месяцев этого года расходы выросли на 20%, поскольку правительство увеличило расходы на социальные выплаты на фоне рецессии и расходов, связанных с войной.

Ожидается, что до конца года бюджет будет дефицитным. Европейский Союз вместе с Великобританией введут ограничения цены на российскую нефть и запретят компаниям предоставлять любые услуги судам, перевозящим российскую нефть, если закупочная цена будет выше этого предела.

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Напомним:

В России из Фонда национального благосостояния, который был создан под руководством президента РФ Путина, выделят один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.