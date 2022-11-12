"Херсоноблэнерго" начало работу по восстановлению электроснабжения в Херсоне

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Специалисты компании "Херсоноблэнерго", входящей в группу компаний VS Energy, начинают процесс восстановления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба "Херсоноблэнерго".

"Мы возвращаем электроэнергию в каждый населенный пункт Херсонщины сразу после освобождения и получения обязательного разрешения военных. На очереди - наш Херсон!", — заявил Председатель правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов.

В компании отмечают, что работы по оперативному восстановлению энергоснабжения на освобожденных территориях Херсонской области очень много, а ситуация с энергоснабжением в Херсоне является сложной.

Сейчас значительная часть населенных пунктов Херсонщины не имеют электроэнергии в течение длительного времени из-за обстрелов, разрушений и мародерства оккупантов. Однако энергетики уже готовы приступить к процессу восстановления электросетей города.

Напомним:

Из-за повреждений, которые получила энергетическая инфраструктура во время вчерашней атаки врага, Укрэнерго дополнительно применило аварийные отключения потребителей в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.