По меньшей мере 1 миллиард долларов клиентских средств исчез с FTX - Reuters

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По информации источников агентства в FTX, по меньшей мере 1 млрд долларов клиентов исчез из обанкротившейся криптобиржи.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что основатель биржи Сэм Бенкман-Фрид тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств с FTX в торговую компанию Alameda Research Бенкмана-Фрида

По их словам, значительная часть этой суммы исчезла. Один источник назвал недостающую сумму примерно в 1,7 млрд долларов. Другой сказал, что сумма колеблется в пределах от 1 до 2 млрд долларов.

Хотя известно, что FTX перевела средства клиентов в Alameda, о пропавших средствах сообщается впервые.

Согласно двум источникам Reuters, финансовая дыра была обнаружена в записях, которыми Бенкман-Фрид поделился с другими топ-менеджерами в минувшее воскресенье. Они сказали, что записи предоставляют актуальную информацию о ситуации на то время. Оба источника занимали руководящие должности в FTX до этой недели и сказали, что их проинформировали о финансах компании высший персонал.

Напомним:

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Криптовалютная биржа FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании, который вызвал вмешательство регуляторов по всему миру.