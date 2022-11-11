МАГАТЭ проверило ядерный объект в Харькове, который обстрелами повредили россияне

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе провело экспертную миссию на атомном объекте в Харькове: он сильно поврежден обстрелами, но без каких-либо признаков "радиологического выброса или перенаправления заявленного ядерного материала".

Об этом заявили в МАГАТЭ.

Миссия 8-10 ноября в Харьковском технологическом институте (ХФТИ) - первая миссия МАГАТЭ на этой исследовательской площадке с момента начала полномасштабной войны - также посетила объект по обращению с радиоактивными отходами "РАДОН" в Харькове, который остается неповрежденным.

"Наши три эксперта по ядерной защищенности и гарантиям смогли успешно завершить эту очень важную миссию в Харькове, который очень пострадал во время трагической войны в Украине. Мы ранее получали информацию от Украины о значительных повреждениях городского ядерного исследовательского центра, но это был первый раз, когда мы смогли увидеть объект собственными глазами и проинформировать мир о сложной ситуации, которая там сложилась.

Хотя уровни радиации были в норме, степень повреждения этого ядерного исследовательского объекта является драматической и шокирующей, даже хуже, чем ожидалось. Масштабы и интенсивность постоянных обстрелов ННЦ "ХФТИ" нарушают все семь основных принципов ядерной и физической ядерной безопасности, которые я очертил в начале конфликта", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Цель миссии заключалась в том, чтобы оценить масштабы повреждений на территории ННЦ "ХФТИ" в результате массированных артиллерийских обстрелов, в частности 6 марта и 25 июня, а также выяснить, повлияли ли эти обстрелы на систему физической защиты объекта.

"Во время этой недельной миссии группа экспертов МАГАТЭ зафиксировала еще большие повреждения на объекте, чем сообщалось ранее: пострадали почти все здания, многие из которых, вероятно, не подлежат восстановлению", - говорят в агентстве.

"Заместитель генерального директора ННЦ "ХФТИ" сообщил группе МАГАТЭ, что только в течение первых трех недель конфликта объект подвергся около ста ракетных обстрелов и артиллерийских атак, а также более месяца оставался без электроэнергии и воды.

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Многие здания и сооружения на объекте до сих пор не имеют тепла и электроэнергии, а большинство окон выбиты. Персонал работает над тем, чтобы заклеить окна и восстановить тепло- и электроснабжение к зиме", - говорится в отчете.

"Объект "РАДОН" пока не получил повреждений во время конфликта, но команда МАГАТЭ во время посещения объекта слышала на расстоянии звуки неоднократных обстрелов.

На исследовательском реакторе "Источник нейтронов" ННЦ "ХФТИ", который получил значительные повреждения снаружи здания, где размещен реактор, но не был поврежден внутри, инспекторы МАГАТЭ провели проверку проектной информации и не зафиксировали никаких изменений в конструкции объекта, хотя не смогли получить доступ к ядерному материалу для проверки из-за отсутствия электроэнергии.

МАГАТЭ проведет дополнительные мероприятия по проверке этого ядерного материала после того, как будет восстановлено электроснабжение объекта", - пояснили в МАГАТЭ.

"Мероприятия осуществлены инспекторами МАГАТЭ при участии инспектора Госатомрегулирования.

Цель мероприятий: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности. Замечаний со стороны инспекторов нет.

Это - обычная, плановая инспекция, которая не связана с любыми российскими фейковыми обвинениями в якобы создании "грязной бомбы", - пояснили в Госатомрегулировании.

Напоминаем:

Международное агентство по атомной энергии завершило инспекцию на Южноукраинской АЭС, определив ее успешной.

Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений РФ о "грязных бомбах" по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в Украине - признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили.

Экономическая правда