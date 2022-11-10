МАГАТЭ провело проверку Пивденноукраинской АЭС

Международное агентство по атомной энергии завершило инспекцию на Южноукраинской АЭС, определив ее успешной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

Целью инспекции, продолжавшейся с 7 по 9 ноября, была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

Проверка проводилась инспекторами МАГАТЭ при участии инспектора Госатомрегулирования в рамках Соглашения между Украиной и Агентством в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Напоминаем:

Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений РФ о "грязных бомбах" по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в Украине - признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили.

Генеральный директор МАГАТЭ подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ проведут верификационные мероприятия на двух объектах в Украине в ответ на запрос Украины.

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Этот запрос был сделан Украиной после того, как Российская Федерация выступила с фейковыми обвинениями в деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" на двух объектах.

Кабинет Министров одобрил изменение названия Южно-Украинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую АЭС (ПАЭС).