Криптогигант FTX подал заявление о банкротстве, а гендиректор уходит с должности: причины

Криптовалютная биржа FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании, который вызвал вмешательство регуляторов по всему миру.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что FTX и ее аффилированный криптовалютный фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольное производство по делу о банкротстве по статье 11 в штате Делавэр.

Как писало Reuters со ссылкой на источники, FTX пыталась привлечь около 9,4 миллиарда долларов от инвесторов и конкурентов, поскольку биржа стремилась спасти себя после того, как клиенты начали выводить средства.

"Затруднительное положение знаменует собой быстрый разворот для Бенкмана-Фрида, 30-летнего крипто-менеджера, чье состояние оценивалось Forbes примерно в 17 миллиардов долларов всего два месяца назад", - добавляет агентство.

Bloomberg сообщил, что регулирующие органы США начали расследование, не злоупотребляла ли FTX средствами своих клиентов.

FTX еще недавно была третьей криптобиржей в мире. Ее крах начался со статьи на Coindesk о кризисе ликвидности и неплатежеспособности FTX, которая вышла 2 ноября и вызвала бегство инвесторов.

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Законодательство о банкротстве позволяет компании продолжать работу, пока она разрабатывает план погашения долга перед кредиторами, отмечает Bloomberg.

Напомним:

Крупнейшая криптобиржа мира Binance решила не покупать другую крупную криптобиржу FTX, которая переживает "кризис ликвидности".