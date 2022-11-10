Криптогигант Binance решил не покупать своего проблемного конкурента FTX: биткоин резко обвалился

Крупнейшая криптобиржа мира Binance решила не покупать другую крупную криптобиржу FTX, которая переживает "кризис ликвидности".

Об этом пишет Reuters.

Во вторник утром владелец FTX Сэм Бенкман-Фрид написал письмо своим сотрудникам: "Мне жаль. Я облажался".

Причиной проблем FTX Reuters называет, в частности, то, что владелец криптобиржи решил несколько месяцев назад спасти другие криптоплощадки от обвала на фоне потери стоимости основных криптовалют вследствие роста процентных ставок.

Однако некоторые из этих сделок с участием фирмы Фрида, Alameda Research, привели к ряду убытков, которые в конечном итоге стали губительными, говорят источники, знакомые с деятельностью колмпании.

В среду криптогигант Binance отказался от сделки и поставил будущее FTX в неопределенность.

Отмечается, что Binance отказалась от своих планов по приобретению FTX после проведения комплексной проверки (Due dilligence). Также компанию смутили последние новости о нецелевом расходовании FTX средств инвесторов и вероятные расследования действий биржи со стороны США.

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По словам двух источников, "застряв" без покупателя, Бенкман-Фрид сейчас ищет альтернативных спонсоров.

После того, как Binance вышел из сделки, он сообщил сотрудникам FTX, что Binance ранее не сообщал им о каких-либо оговорках по сделке, и он "изучает все варианты".

Ни Binance, ни FTX не ответили на запросы о комментариях.

Новости о кризисе ликвидности на FTX, которая в январе оценивалась в 32 миллиарда долларов с инвесторами, включая SoftBank и BlackRock, повлияла на котировки криптовалют во всем мире.

Стоимость основных криптовалют резко упала, а биткоин упал до самого низкого уровня почти за два года, что причинило еще большую боль сектору, стоимость которого упала примерно на две трети в этом году, поскольку центральные банки усилили кредитование.

Отказавшись от сделки, Binance также избежала регуляторного контроля, который, вероятно, сопровождал бы поглощение.

Финансовые регуляторы по всему миру вынесли предупреждения Binance за работу без лицензии или нарушение законов об отмывании денег. Министерство юстиции США расследует деятельность Binance на предмет возможного отмывания денег и нарушения уголовных санкций.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов с 2018 года, несмотря на санкции США, что является частью серии статей, посвященных соблюдению биржей законодательства о финансовых преступлениях.

Напомним:

Криптовалюты второй день подряд резко падают в цене, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться о стабильности сектора и финансовом состоянии крупной биржи FTX, несмотря на планы по спасению от ее конкурента - Binance.

Экономическая правда