Государство получило 1,5 миллиарда из "налога на Google" в третьем квартале

В третьем квартале года представительства мировых технологических гигантов в Украине уплатили в государственный бюджет 1,5 миллиарда гривен "налога на Google".

Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.

"Завершилось декларирование по налогу на Google за третий квартал 2022 года, по результатам которого государство получит около 40 млн. дол. США или 1,5 млрд. гривен", – написал он.

В топ-3 компании по самым большим суммам налогов вошли:

Google Commerce Limited;

Apple Distribution International Limited;

Google Ireland Limited.

Всего за этот год международные компании уже уплатили 4,129 млрд. грн налога на добавленную стоимость по операциям по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины.

Напоминаем:

В июне прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №4184, который, в частности, обязывает работающих в Украине интернет-гигантов, платить налоги в украинский госбюджет.