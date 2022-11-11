Сулинский канал между Дунаем и Черным морем будет работать 24/7

Администрация морских портов Украины договорилась с румынской стороной о модернизации Сулинского канала и переходе его круглосуточный режим работы без выходных.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ в Facebook.

Украинская делегация и румынские коллеги достигли договоренностей по развитию торгового судоходства в нижнедунайском регионе.

"В частности Украина более чем вдвое увеличила количество лоцманов - с 16 до 40. Также достигнуты договоренности о модернизации инфраструктуры Сулинского канала, и переход водной артерии в режим работы 24/7", - говорится в сообщении.

Глава АМПУ Алексей Востриков отметил, что также актуальной остается проблема с выходом и очередью на Чатали, поэтому вместе с румынскими коллегами была наработана дорожная карта совместных действий.

Он пообещал, что в ближайшее время ожидается значительный эффект совместных действий и отсутствие очередей выхода.

"Синергия портовой власти двух стран, прозрачные и понятные инструменты на рынке, и открытость формирования очереди на судомероприятия уже дают свои плоды. Мы видим приход на рынок крупных мировых операторов. В том числе и открытие новых контейнерных терминалов", – резюмировал Востриков.

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