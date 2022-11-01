В Україні запускають проєкт "Дунайський зерновий шлях"

УДП

Українське дунайське пароплавство розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу Росії з "зернової ініціативи".

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

"Ще влітку ми передбачали, що РФ може в будь-який момент спробувати зірвати "Зернову ініціативу". Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт "Дунайський зерновий шлях", – написав він.

Зазначається, що УДП інвестувало у створення власної переваалки зернових, а також домовилось з румунською компанією TTS про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.

Москаленко додав, що "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати. Таким чином йдеться про безпечну та гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Логістичний зв’язок здійснюватиме та контролюватиме УДП.

У пароплавстві очікують, що за рахунок швидшого процесу завантаження та розвантаження середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. А власникам вантажу не доведеться нести фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань в черзі біля терміналу.

також судна будуть оснащені системами он-лайн контролю, відеоспостереження, кількість судноводів в екіпажі зросте. Це дасть можливість баржевому каравану здійснювати до двох рейсів на місяць.

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На другому етапі проєкту передбачається будівництво нових барж. Також найближчим часом починається модернізація тяги – капітальний ремонт самохідного флоту з заміною двигунів.