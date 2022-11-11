Еврокомиссия пересмотрела прогноз ВВП еврозоны: в 2023 году рост экономики составит лишь 0,3%

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на следующий год до 0,3%, по июльскому прогнозу ожидался рост в 1,4%.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Прогноз был пересмотрен в направлении уменьшения на фоне войны в Украине и инфляционного давления. В то же время прогноз на этот год улучшили с 2,6% до 3,2%.

"После сильного первого полугодия экономика Евросоюза вступила в гораздо более сложную фазу. ЕС входит в число наиболее подверженных рискам развитых экономик из-за географической приближенности к боевым действиям и большой зависимости от импорта российского газа", – отметили в ЕК.

В 2024 году экономика еврозоны вырастет на 1,5%, а экономика Евросоюза – на 1,6%.

Напоминаем:

Обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры и постоянные отключения света могут спровоцировать еще большее сокращение ВВП Украины в этом году, чем на ранее прогнозируемые 35%.