ВВП України впаде ще більше через постійні відключення електроенергії – Свириденко

AFP via Getty Images

Обстріли росіянами цивільної інфраструктури та постійні відключення світла можуть спровокувати ще більше скорочення ВВП України цього року, ніж на раніше прогнозовані 35%.

Про це заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Reuters.

Свириденко, яка перебуває у Вашингтоні для зустрічі з високопоставленими чиновниками США, розповіла, що український уряд і надалі потребуватиме іноземної бюджетної допомоги. Та разом з тим вживає заходів для скорочення витрат шляхом скорочення персоналу та приватизації менших державних підприємств.

Президент Зеленський у жовтні заявляв, що Україні знадобиться 38 млрд дол на покриття дефіциту державного бюджету в наступному році та 17 млрд дол аби почати невідкладний ремонт інфраструктури.

Свириденко зауважила, що ці суми ще не були переглянуті, враховуючи збитки, які Росія завдала інфраструктурі з 10 жовтня. За її словами, побутові споживачі та підприємства у Києві стикаються з відключеннями електроенергії на шість та більше годин, що впливає на економічний результат.

"Проблема в тому, що компанії не працюють. Якщо відключення електроенергії триватимуть протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше", — сказала вона, посилаючись на оцінки міністерства. Згідно з ними економічне виробництво в жовтні впало на 39% після скорочення на 35% у серпні-вересні.

Читайте також: Як довго ще триватимуть відключення світла і чи можливий блекаут: питання-відповіді

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Країни Групи семи створили координаційний механізм для допомоги Україні у ремонті, відновленні та захисті її критично важливої енергетичної та водної інфраструктури.

У столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві, у разі повного відключення електромережі, розповів голова Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.