Власти Киева будут компенсировать ОСМД и кооперативам 75% стоимости генераторов

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В Киеве утвердили программу частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых приборов альтернативного питания – ОСМД и жилищно-строительным кооперативам столицы будут возмещать 75% затрат.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Решение было принято в четверг, 10 ноября, на пленарном заседании. Его поддержал 71 депутат.

Депутат КМР Лилия Машинна рассказала, что проект решения подготовили с целью компенсации объединением совладельцев многоквартирных домов средств на покупку генераторов на случай отключений электроэнергии.

"В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов", – отметила она.

Для получения такой компенсации необходимо заполнить заявление и подать пакет документов в районные в Киеве государственные администрации.

Также в КМР поделились шаблоном для написания такого заявления:

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КГС

Напоминаем:

Городские власти Львова будут возвращать ОСМД, управляющим компаниям и другим исполнителям жилищных услуг домов 50% от стоимости генераторов.