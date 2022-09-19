Зеленський провів розмову із головою найбільшої у світі інвесткомпанії BlackRock: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну.
Про це Зеленський написав у Telegram.
"Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання - здобути перемогу в економіці.
Під час розмови з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком обговорили можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну", - заявив президент України.
За його словами, Україна зацікавлена у приході світового капіталу, "завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка".
"Ми спроможні й хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат", - додав Зеленський.
Економічна правда