Зеленський провів розмову із головою найбільшої у світі інвесткомпанії BlackRock: про що говорили

фото: telegram Зеленського

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання - здобути перемогу в економіці.

Під час розмови з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком обговорили можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну", - заявив президент України.

За його словами, Україна зацікавлена у приході світового капіталу, "завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка".

"Ми спроможні й хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат", - додав Зеленський.

Економічна правда