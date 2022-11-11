"Нафтогаз" законтрактовал первые закупки газа на кредит ЕБРР

"Нафтогаз" законтрактовал первые закупки газа на кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 300 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" по итогам встречи председателя правления компании Алексея Чернышова с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Европейский банк реконструкции и развития - один из ключевых стратегических партнеров Группы "Нафтогаз", который предоставляет компании финансовую поддержку и помогает преодолевать разрушительные последствия российского вторжения. Еще летом ЕБРР было принято решение об открытии кредитной линии Нафтогаза в размере €300 млн для экстренных закупок газа.

Первые закупки уже законтрактованы, однако основная работа еще впереди. Поэтому именно сейчас должны действовать слаженно и быстро", - заявил Чернышов.

В июне этого года "с целью устойчивого прохождения нынешнего отопительного сезона" "Нафтогаз" заключил кредитное соглашение с ЕБРР об открытии возобновляемой кредитной линии в размере €300 млн для приобретения импортируемого природного газа.

Кредит является частью программы в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР намерен реализовать в этом году в Украине в сотрудничестве с донорами и другими партнерами для поддержки реального сектора экономики страны.

Экономическая правда