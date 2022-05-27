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Кабмин согласовал привлечение "Нафтогазом" 300 миллионов евро кредита от ЕБРР

Пятница, 27 мая 2022, 15:20 - Алексей Павлыш

Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро на закупку природного газа.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, срок действия кредитной линии – до 25 марта 2024 года.

"Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах", – пояснил Шмыгаль.

Напомним:

Ранее заместитель председателя ЕБРР в Украине Ирина Кравченко заявляла, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК "Нафтогаз Украины" кредит в 300 млн евро на закупку газа.

Экономическая правда

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Нафтогаз ЕБРР кредит
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