Кабмин согласовал привлечение "Нафтогазом" 300 миллионов евро кредита от ЕБРР

Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро на закупку природного газа.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, срок действия кредитной линии – до 25 марта 2024 года.

"Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах", – пояснил Шмыгаль.

Напомним:

Ранее заместитель председателя ЕБРР в Украине Ирина Кравченко заявляла, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК "Нафтогаз Украины" кредит в 300 млн евро на закупку газа.

Экономическая правда