НБУ забрал у Богуслаева право голоса в "Мотор-Банке" из-за российского гражданства

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию Вячеслава Богуслаева, единственного владельца "Мотор-Банка" и лишил его права голоса по своим акциям в банке из-за российского гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что запрет использования права голоса по 100% акций АО "Мотор-банк" применен временно, до устранения нарушения, сроком на 1 год.

Регулятор принял такое решение в четверг 10 ноября на основании сведений, которые получил Нацбанк, о наличии у Богуслаева гражданства РФ с 2000 года.

По данным на сайте НБУ активы "Мотор-банка" составляли 2,2 млрд грн на начало сентября.

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Напоминаем:

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23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчудило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.