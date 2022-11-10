В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута 

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Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink - сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время блэкаута украинцы имели связь, а также в поездах Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сейчас терминалы помогают украинцам поддерживать связь на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Как отмечают в Минцифры, в освобожденных городах и селах благодаря терминалам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к интернету.

"Также планируем развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины. Это нужно, чтобы люди имели доступ к связи даже во время блэкаута", - заявили в Минцифры. "Кроме этого, обеспечим терминалами Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники были на связи в дороге".

Ведомство сообщило, что с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.

Напоминаем:

С 24 октября в Украине начались перебои с работой терминалов спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска - это касалось 1300 устройств, а причина, вероятно, заключается в финансировании.

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В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. Компания утверждала, что не может в дальнейшем так же финансировать работу терминалов для Украины.

Впоследствии Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.