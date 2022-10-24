Starlink працюватимуть в Україні незалежно від фінансування Пентагону – Маск

Термінали Starlink, які допомагають підтримувати зв’язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.

Про це засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск написав у Twitter.

"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (віцепрем’єр-міністру цифрової трансформації України – ЕП), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони (США – ЕП) відмовиться надавати фінансування", – написав Маск.

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У відповідь Федоров зазначив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому випадку. "Це було критично важливо для України. Ми вдячні Вам!", – написав Федоров.

Нагадуємо:

Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Маск пізніше підтвердив цю інформацію, а також натякнув, що ображений на українського посла Андрія Мельника, який після публікації американцем "мирного плану" англійською мовою його послав. Водночас у матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий у вересні, тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки РФ щодо України здійнялася на початку жовтня.





