ЕС и Украина работают над продлением "транспортного безвиза" еще на год 

Евросоюз и Украина сейчас работают над тем, чтобы продлить действие Соглашения о грузовых перевозках автотранспортом на год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Хотя первоначальный срок действия соглашения между ЕС и Украиной составляет 1 год, стороны сейчас работают над продлением этого срока еще на год. Сейчас продолжаются технические консультации, отметили в министерстве.

Кроме того, депутаты Европарламента в четверг ратифицировали "транспортный безвиз", после чего документ направляется на ратификацию в Совете ЕС.

В Мининфраструктуры напомнили, что соглашение начало действовать еще до завершения процедуры ратификации, сразу после подписания в Лионе в июне 2022 года. "Транспортный безвиз" отменяет для украинских перевозчиков необходимость получать разрешения для выполнения двусторонних и транзитных перевозок по территории ЕС.

Благодаря соглашению украинские водители могут в дальнейшем использовать украинские водительские удостоверения и сертификаты о профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости получать международное водительское удостоверение.

Благодаря подписанному в июне соглашению вырос товарооборот автомобильным транспортом на 54%. Так, если сравнивать июль - сентябрь 2022 года против апреля - июня 2022 года, физический объем экспорта грузов увеличился на 54%, а импорта - на 67%. В денежном измерении экспорт грузов увеличился на 3,3%, а импорт - на 38%.

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За это время стало также больше автоперевозчиков, пересекающих украинскую границу в ЕС - за июль-август их стало на 21% больше против мая-июня этого же года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 44%. Зато перевозчики стали на 32% чаще пересекать границу.

Больше о том, что такое "транспортный безвиз" и что это означает для бизнеса, читайте в статье: Товар поедет без ограничений. Что означает для Украины транспортный "безвиз"

Напоминаем:

Украина в среду, 29 июня, подписала соглашение о либерализации автомобильных перевозок с ЕС.