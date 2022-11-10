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На базе портала "Дія" запустили сайт проекта еРобота 

Четверг, 10 ноября 2022, 16:29 - Игорь Пилипив

В Украине заработал официальный сайт проекта еРобота, на котором каждый может получить полную информацию об условиях предоставления грантов для старта или развития собственного дела. 

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала. 

Гранты для развития собственного дела можно получить по следующим направлениям: 

  • Свое дело - предоставление гранта предусматривает необходимость создания не менее одного рабочего места, дальнейшую работу в течение трех лет и уплату налогов в бюджет. Размер гранта до 250 тыс. грн;
  • Свой сад - гранты предоставляются для сада площадью от 1 до 25 га. Размер гранта до 400 тыс грн;
  • Своя теплица - развитие тепличного хозяйства. Размер гранта до 7 млн грн за 2 гектара;
  • Новый уровень - создание или развитие перерабатывающего предприятия. Размер гранта до 8 млн грн;
  • Старт в ІТ (находится на стадии разработки) - на обучение ІТ-специальностям;
  • ИТ стартап (находится на стадии разработки) - гранты для ИТ-стартапов на всех этапах их развития. Размер гранта до 3,5 млн грн. 

Сейчас получателям грантов уже перечислено более 201,8 млн грн.

Напомним:

Государственный центр занятости подвел итоги шестой волны реализации программы "Собственное дело" в рамках проекта "еРобота", по которой будет выделено почти 50 млн гривен для 211 успешных заявителей.

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